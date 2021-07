Descalifican a boxeador en los Juegos Olímpicos de Tokio por intentar morder a un rival

El boxeador marroquí Youness Baalla fue repudiado y descalificado durante este martes en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, después de que intentara morder a su rival en pleno combate de los pesos pesados.

En una acción muy similar a la que protagonizó Mike Ryson con Evander Holyfield en 1987, el púgil arremetió con todo contra el neozelandés David Nyita con la boca abierta hacia su oreja izquierda.

Después que terminó el combate que el oceánico dominó con claridad, los jueves tomaron la decisión de sacar de todo tipo de competencias a Baalla, por su conducta antideportiva.

“Baalla tuvo la clara intención de morder la oreja/cara de su oponente en el tercer asalto del combate“, sostuvieron desde la organización por medio de un comunicado.

En esa línea, añadieron sobre la falta del boxeador en Tokio 2020 que “su acción es intolerable durante el combate”.

