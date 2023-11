“Tengo una cara de estúpido”: Metalero reveló en TikTok que invitó a chica a un concierto y lo dejó por el guitarrista

Había preparado todo para que le resultara bien. Sin embargo, un metalero reveló el drama de su peor cita con una mujer a la que invitó a un concierto y lo abandonó para irse con el guitarrista.

El joven, de nombre Matías, relató en su TikTok la nefasta salida con una mujer que prefirió quedarse con el músico al que habían ido a ver juntos.

El argentino conoció a su supuesta conquista a través de Instagram. Y se lanzó a proponerle que fueran a la presentación de una vieja banda de metal.

Hasta ahí, todo bien, ya que incluso quedaron post show de irse a la casa de él, en un claro indicio de que el encuentro había sido un éxito. No obstante, todo se derrumbó minutos después.

La peor cita del metalero

Así, Matías comentó que, al abandonar el lugar, a la chiquilla se le ocurrió que podían pasar por el hotel donde se hospedaba la banda para sacarse unas fotos.

“Son tipos grandes, tipo 60 y pico años. Y la mina se saca una foto con el guitarrista y de la nada veo que la mina entra al hotel con él… Me abandonó acá”, expresó en su video.

Lo peor es que el trasandino la esperó afuera. “Me mandó un mensaje y me dijo ‘che, me tomó un vino y voy’. Me tomo un vino con el chabón, o sea”, señaló.

“Obviamente estoy triste, enojado. Porque digo guacho, por qué pasan estas cosas. Yo entiendo que el chabón es un rockstar y yo soy un chabón normal, pero no creía que pasaran estas cosas así de terribles”, sostuvo.

Finalmente, Matías contó en su TikTok que “estoy acá abajo, no sé si esperar a la mina o irme a mi casa, porque tampoco me quiero ir porque la mina vive lejos y me dijo que se venía a mi casa… Tengo una cara de estúpido, o sea yo cada vez confío menos en las minas boludo. Hay veces que yo me odio. Soy tan tarado que me preocupo porque la mina vive lejos”.

No obstante, minutos después, el metalero anunció que tomaría un Uber. “Pensé que había onda, pero parece que siempre la billetera mata galán, o la fama mata galán”, cerró.