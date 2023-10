“Ahí partió y se quedó”: el origen del famoso dicho “sígueme camarita amiga” de Enrique Maluenda

Durante la jornada de este domingo 22 de octubre se comunicó sobre el lamentable fallecimiento del animador chileno Enrique Maluenda a sus 88 años, esto tras enfrentar diversos problemas de salud que lo mantenían en estado crítico hace dos semanas.

De hecho, Rodrigo Maluenda, hijo del comunicador explicó en su momento, que todo comenzó con problemas hepáticos, añadiendo que Enrique fue trasplantado hace algunos años y, aunque superó el periodo esperado de duración del trasplante, esto derivó en complicaciones renales.

La famosa frase de Maluenda

En febrero de 2014, el emblemático animador fue parte de Mentiras Verdaderas de La Red, instancia en la que se refirió a su popular y consagrada frase, “sígueme camarita amiga”.

En el momento, Maluenda dijo que nació de improvisto en el Festival de la Una. “Ese día teníamos una sola cámara… Entonces a veces se me distraía el camarógrafo, miraba otra cosa… y no podía decirle ¡Hey! Pedro ven… entonces se me ocurrió decirle: Sígueme camarita amiga… ahí partió y se quedó”, indicó en el momento el también locutor radial.

El animador será velado en la Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes, ubicada en Avenida Vitacura 7401.