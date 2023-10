Una nueva edición de la Anime Expo Santiago (AEX) se realizará durante los primeros días de febrero de 2024, evento que ya cuenta con sus primeros artistas e invitados confirmados.

La 31a versión de esta exposición (AEX31), contará con diversos artistas musicales nacionales y otros reconocidos en el mundo, en donde destaca un viejo conocido.

Esto porque Ayumi Miyazaki, cantante oficial de Digimon, volverá a decir presente en la Anime Expo Santiago 2024, luego de su participación en el evento realizado durante 2018.

“En esta ocasión, queremos poner el foco en las presentaciones musicales, convirtiendo a Anime Expo Santiago en un verdadero festival que celebre la música relacionada con la animación japonesa”, señaló Claudia Cabezas, miembro de la productora encargada de la AEX31.

Cabe recordar que este evento, que se desarrolla desde 2002, registró más de 15 mil asistentes en su versión realizada durante 2022, por lo que las expectativas para esta edición están en lo alto.

¿Cuándo y dónde se realizará el Anime Expo Santiago 2024?

El evento se realizará los días 2, 3 y 4 de febrero de 2024.

Al igual que en años anteriores, esta convención se realizará en el Centro Cultural Estación Mapocho.

¿Quiénes serán los invitados?

La lista de artistas que componen la parrilla del Anime Expo Santiago es encabezada por Ayumi Miyazaki, pero también asistirán otros artistas de la talla de YURiKa, Coda, Luna Haruna, entre otros.

Viernes 2 de febrero

Todos los artistas invitados realizarán un show especial en conjunto para dar puntapié inicial al evento.

nano.RIPE: Dúo japonés encargado de interpretar canciones de series como Hanasaku Iroha, Bakuman y The Devil is a Part-Timer.

Sábado 3 de febrero

Luna Haruna: Intérprete de canciones de diferentes series de anime como Fate/Zero, Sword Art Online, Saekano y High School Fleet.

YURiKA: Es la cantante oficial de populares series como Beastars, Little witch Academia y Romantic Killer, entre otras. Luego de su debut en 2017, ha tenido una carrera musical meteórica en Japón.

Stereo Dive Foundation: es el alias del guitarrista y productor japonés Ryuta Iida, también conocido como R・O・N, cuyo trabajo en anime incluye a series como Shokugeki no Souma, That Time I Got Reincarnated as a Slime, Yuukoku no Moriarty y Gangsta, entre otros.

Domingo 4 de febrero

Ayumi Miyazaki: Cantante oficial de la franquicia Digimon y compositor de muchos temas para diferentes series. Tras un exitoso show en 2018, visita nuevamente el escenario de Anime Expo Santiago.

Coda: Pseudónimo de Kazusou Oda, es cantante, compositor y multi-instrumentista, siendo compositor de diversos temas de anime y principalmente conocido por ser la voz de temas de la franquicia del anime Jojo’s Bizarre Adventure.

ZAQ: Cantante y compositora Japonesa de reconocida trayectoria, intérprete de temas para variadas series de anime, tales como High School DxD, Trinity Seven, Shokugeki no Souma y Classroom of the Elite.

¿Cómo conseguir entradas?

Los tickets para la AEX30 se pueden adquirir a través del sistema Ticketchan, donde el valor de estas varía entre los $15.990 hasta los $76.000.