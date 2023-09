La particular competencia entre “Saw” y “Paw Patrol” que llegó a las ‘amenazas’

Entre los diferentes lanzamientos cinematográficos de esta semana tendremos nuevas entregas de dos franquicias populares aunque muy opuestas, Saw y Paw Patrol, que se enfrentarán en cartelera con una competencia que llegó más allá.

Por una parte, tenemos una nueva historia de los perritos que buscan ayudar al mundo con sus habilidades y conocimientos, un panorama familiar que disfrutan los más pequeños. Sin duda que una producción que siempre es apoyada en taquilla.

Al frente hay todo lo contrario, sangre, maldad, miedo y sadismo. Los amantes del terror y gore esperar con ansias la décima parte de El juego del miedo. El cine de terror también hace lo suyo, con un gran arrastre y sus fieles seguidores que llenan las salas de cine.

En primera instancia la fecha de estreno de ambas películas, agendada para este jueves 28 de septiembre, no significa mucho, ya que son polos opuestos a los cuales se puede acudir en diferentes contextos.

Sin embargo, los juegos diabólicos de Billy llegaron hasta las redes sociales y, como suele ser en las cintas, no respetan nada ni a nadie. Así es como se motivó a amedrentar a la patrulla canina.

Todo partió con una publicación de La Súper Película de Paw Patrol en X (Twitter), siendo una simple publicidad, pero que fue tomada por el muñeco que regresa a hacer de las suyas en Saw X.

Los adorables can nos invitaban a divertirnos con sus juegos en papel, algo que fue mal utilizado por Billy para realizar una amenaza asegurando que no hay escape y que el juego se acabó. Revisa el anecdótico momento a continuación:

there is no escape. https://t.co/DOFgS2utte pic.twitter.com/UqTK7HoSWB

— SAW (@Saw) August 17, 2023