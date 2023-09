La reflexión de Mauricio Flores tras dejar de interpretar a Tony Esbelt: “Para no herir susceptibilidades, mejor no hacerlo”

Mauricio Flores, el humorista ex miembro de Morandé con Compañía y triunfador de Viña del Mar, hizo una nueva reflexión sobre uno de los personajes claves de su historial y al hecho de sacarlo de su carrera.

En uno de los pasajes del capítulo más reciente de Entre broma y Broma, donde estuvo como invitado, el comediante nacional se refirió a Tony Esbelt, el rosado y homosexual personaje que adquirió relevancia en el programa de Kike Morandé y que no ha vuelto a los escenarios.

En la instancia, Luis Slimming le planteó la interrogante de cómo ha sido adaptarse con sus rutinas a los tiempos que corren, donde posiblemente aquel estereotipo no sería bien recibido.

“Si bien es cierto, la primera reacción es: ‘¿por qué ahora, si llevo una década haciendo esto?’, claro, (entiendo que) a no toda a gente le gustaba”, dijo Flores. “Y para no herir susceptibilidades, mejor no hacerlo, es simple y no tiene mayor ciencia”, aclaró en el diálogo con Don Comedia.

“Me llamaban mucho la atención algunas críticas”, agregó en el encuentro. “Una vez una señora me dijo: ‘usted que se ríe de los homosexuales, ojalá le saliera un hijo así’. Puta, me lo está criticando y ahora me lo manda como castigo”, rememoró el compañero de Gigi Martin.

“Hay cosas que rayan en lo desagradable y en la burla”

Ahora bien, Flores apuntó a otro capítulo. “Soy un agradecido primeramente de Dios y después de las circunstancias de la vida de que me pude dar el gusto de parar ese personaje en Viña”, dijo en referencia a la edición del año 2011. Una que definió como un “broche de oro, con 57 puntos de rating” para Tony Esbelt.

“Se tocó la tecla de hacer un cambio, en que hay cosas que rayan en lo desagradable y en la burla. Entonces, cuando tú lo entiendes y haces empatía con eso, no tiene por qué ser difícil adaptarse a eso”, añadió el intérprete de Rosamel Fierro en un punto del diálogo.

Su encuentro con César Campos

En otro momento de la entrevista, Mauricio Flores también reveló un complicado encuentro con el exconductor de Manos al fuego, César Campos.

“Por culpa tuya, a mí me hicieron bullying en el colegio”, le habría dicho Campos en un programa de televisión donde también estaba Vivi Kreutzberger. “Yo lo quedo mirando y le digo: ¿por qué por culpa mía?”, respondió Flores.

“En ese entonces mi personaje estaba en la palestra, pero su condición de gay no tiene que ver conmigo. Por consiguiente, si hubiese sido unos años antes podría haber sido El Cochiguaz, Yerko Punchento o cualquiera”, rememoró el hombre detrás del muñeco Melame.

