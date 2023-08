“Sacó lo mejor de mí”: The Rock y John Cena se despiden de Bray Wyatt

“Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente hoy. Nuestros pensamientos están con su familia“, fue como Paul Levesque (Triple H) dio a conocer la muerte del excampeón mundial de la WWE. Este luchador era padre de dos niñas y un niño, los que tuvo con su pareja JoJo Offerman.

Pasado el tiempo tras el anuncio de su muerte, el periodista experto en wrestling, Sean Ross Sapp dio a conocer las causas del deceso de Bray Wyatt. La difunta superestrella de la WWE falleció producto de un infarto, tras contraer el covid-19 a principios de año. Esta última enfermedad respiratoria agravó los problemas al corazón que arrastraba hace tiempo.

Just received a call from WWE Hall of Famer Mike Rotunda who informed us of the tragic news that our WWE family member for life Windham Rotunda – also known as Bray Wyatt – unexpectedly passed earlier today. Our thoughts are with his family and we ask that everyone respect their… — Triple H (@TripleH) August 24, 2023

El adiós de The Rock y John Cena

Un luchador destacado que se despidió de Bray Wyatt, fue Dwayne Johnson, The Rock. “Estoy desconsolado por la noticia del fallecimiento de Bray Wyatt. Siempre tuve un tremendo respeto y amor por él y la familia Rotunda. Me encantaba su presencia, promos, trabajo en el ring y conexión con el universo WWE“, escribió La Roca.

“Un personaje único, genial y raro, que es difícil de crear en nuestro loco mundo de lucha libre profesional. Todavía proceso la pérdida de Terry Funk ayer y ahora Bray hoy. Mi amor, luz, fuerza y ​energía para la familia Rotunda y la familia Funk durante este momento difícil y desgarrador. Como siempre, ‘gracias por el hogar‘”, añadió.

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023

Y a The Rock se le sumó John Cena. “Devastado por la noticia del fallecimiento de Windham Rotunda. Mi corazón está con toda la familia Rotunda. Windham sacó lo mejor de mí en muchos sentidos. Estaré eternamente agradecido por los momentos que compartimos. Un día triste para todos aquellos a quienes llegó en todo el mundo. Que descanse en paz“, expresó el rapero mayor.

Devastated by the news of the passing of Windham Rotunda. My heart goes out to the entire Rotunda family. Windham brought the best out of me in so many ways. I’m forever grateful for the moments we shared. A sad day for all those he reached around the world. RIP. — John Cena (@JohnCena) August 25, 2023

La condolencias de otras superestrellas

Entre las otras figuras del wrestling que se despidieron de Windham Rotunda, está Mick Foley. “Que en paz descanses, Bray Wyatt. Esta es una noticia terrible, terriblemente triste para su familia, amigos y fanáticos. Pienso muy bien de Bray Wyatt y me sentí muy halagado cuando comenzó a usar la garra de la mandíbula para su remate. Era un verdadero visionario: una de las figuras más convincentes que la lucha libre haya visto jamás“, manifestó Mankind.

RIP BRAY WYATT. This is awful news, just terribly sad for his family, friends and fans. I thought so highly of Bray Wyatt, and was so flattered when he started using the mandible claw for his finisher. He was a true visionary; one of the most compelling presences that wrestling… pic.twitter.com/gSuDQ1Z12I — Mick Foley (@foleyispod) August 25, 2023

Por su parte, Matt Hardy señaló: “Absolutamente destrozado al saber que mi amigo, Windham Rotunda, falleció. Es devastador pensar que nos dejó con solo 36 años. Mi más sentido pésame para su familia, esposa e hijos. Lo siento mucho, mi compañero. Ya te extraño“.

Absolutely shattered to learn that my friend, Windham Rotunda, has passed away. It’s devastating to think he left us at only 36 years young. My condolences go out to his family, wife & children. I’m so sorry, my compeer. Miss you already. pic.twitter.com/AVNuOTjdsx — MATT HARDY (@MATTHARDYBRAND) August 24, 2023

The Miz fue otro que le dedicó palabras al difunto luchador: “El mundo perdió hoy a uno bueno. La capacidad de Bray Wyatt para contar historias junto con su creatividad única en el ring era una fuerza que mantenía los ojos pegados a la pantalla del televisor. El espíritu libre y amante de la diversión de Windham Rotunda combinado con su risa contagiosa es lo que realmente extrañaré más. Mis pensamientos y oraciones están con la familia Rotunda. Descansa bien, mi amigo“.

The world lost a good one today. Bray Wyatt’s story telling ability along with his unique creativity in the ring was a force that kept your eyes glued to the television screen. Windham Rotunda’s fun-loving, free spirit paired with his infectious laugh is what I will truly miss… pic.twitter.com/tV3NJCeVpY — The Miz (@mikethemiz) August 25, 2023

A su vez, Alexa Bliss, quien formó parte de The Wyatt Family, también expuso su dolor por el deceso: “Estoy en shock. Con el corazón roto y sin palabras. Lo que puedo decir es qué increíble ser humano es Windham. Un amigo increíble y una de las mentes más creativas que ha caminado por esta tierra. Windham, has traído tanta alegría y felicidad a todos a tu alrededor. Me va a llevar algo de tiempo procesar esto realmente. Envío mi amor a la familia Rotunda y Jojo. Te queremos Windham“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lexi Cabrera (@alexa_bliss_wwe_)

La despedida de Braun Strowman

Finalmente, Braun Strowman, uno de los miembros originales de The Wyatt Family junto a Erick Rowan y el fallecido Luke Harper (Brodie Lee), redactó una emotiva carta para despedirse de su amigo Bray Wyatt. “Realmente no sé ni cómo ni por dónde empezar. Esto es solo lo que puedo reunir en este momento. Hoy hace 8 años que me uní a vosotros como vuestra oveja negra“, expresó.

Luego, agregó: “Si hubiera sabido que solo 8 años después tendría que despedirme, seguro que no habría dado tanto por sentado. Fuiste mi mejor amigo, mi mentor, mi hermano pequeño, mi hermano de la destrucción. Estuviste ahí para todos mis altibajos como yo lo estuve para los tuyos. Me enseñaste tantas cosas en el negocio que compartimos y amamos y me enseñaste tanto en la vida. Realmente me hiciste mejor persona“.

“Me sentí muy honrado el día que me enteré de que ibas a tener a Knash y me pediste que fuera su padrino. Windham, eras único, con una gran mente y un alma aún mejor. El mundo ha perdido a un hombre increíble“, añadió.

Para cerrar, Braun Strowman concluyó: “Mi corazón está con la familia Rotunda, JoJo y todos los bebés saben que los quiero mucho. Nos vemos en el camino, amigo. Dale una palmada en el culo a Brodie de mi parte cuando lo veas. Sé que esto no es un adiós para siempre. ¡Te quiero Hoot!“.