Elon Musk Vs Mark Zuckerberg: la pelea de magnates toma fuerza tras los dichos del dueño de X

Parece ser que la pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg tiene cada día más fuerza. Lo que partió como una suerte de broma en rincones de internet, ha ido tomando forma en las últimas jornadas con nuevas actualizaciones.

Ahora, Musk, dueño de la red social X (otrora Twitter) hizo un peculiar anuncio. “El combate entre Zuck y Musk se retransmitirá en directo por 𝕏”, dijo el magnate tecnológico.

“Todo lo recaudado se destinará a obras benéficas para veteranos”, agregó en el mismo post, avivando la idea de un combate.

“Si la pelea es corta, probablemente gane. Si es larga, puede que gane él por resistencia”, añadió Elon Musk. “Soy mucho más grande y por algo las MM tienen divisiones por peso”.

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023