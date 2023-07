Cuando Sinéad O’Connor pasó por Chile y criticó a los novios abusivos

Durante este miércoles se informó el fallecimiento de la artista irlandesa Sinéad O’Connor a los 56 años. Así partió una de las voces importantes de la música popular, quien dejó una importante carrera sobre los escenarios.

Claro que más allá de eso, el lamentable hecho trajo a la memoria su vínculo con Chile. La primera venida de la cantante fue 1990 con 24 años. Ahí formó parte del lineup de un evento de Amnistía Internacional que también tuvo nombres como Sting y Peter Gabriel.

“Arriba Chile, reciban con un abrazo un alma irlandesa que es un alma universal, el talento y la gracia, la verdad y la sinceridad de Sinéad O’Connor”, la presentó Rubén Blades aquel 13 de octubre.

El evento “Desde Chile… un abrazo a la esperanza” celebrara el regreso a la democracia y en ese concierto deleitó al Estadio Nacional durante poco más de 1 hora. Donde hubo espacio para recorrer canciones como “The Emperor’s New Clothes”, “Irish Ways” y “Nothing Compares 2 U”.

The Last Day of Our Acquaintance

Pero hay más. En un momento, acompañada de un papel en la mano, habló en español. “Esta canción es para las señoritas cuyos novios no las tratan bien”, dijo antes de arrancar con “The Last Day of Our Acquaintance”.

Aquella pista precisamente habla del final de una relación, un lamento sobre cómo el amor se desvanece. “Este es el último día de nuestra relación. Te veré más tarde en la oficina de alguien”, canta. “Sé cuál será tu respuesta. Sé que ya no me amas más”, continuó en la jornada del evento.

Nunca del todo alejada de una vida tormentosa, la segunda vez de la irlandesa en suelo nacional fue en el año 2015 para el festival Womad en la comuna de Recoleta.

Revisa el registro completo de su presentación en Chile pinchando aquí.