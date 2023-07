A los 56 años muere Sinéad O’Connor, reconocida cantante irlandesa

La tarde de este miércoles se confirmó la muerte de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor, a la edad de 56 años.

El fallecimiento de la artista ha sido comunicado por diversos medios internacionales, como The Irish Times, quienes hasta el momento no han detallado las razones de su deceso.

La muerte de Sinéad O’Connor se confirma a un año que uno de sus cuatro hijos, Shane de 17 años, se quitara la vida en enero de 2022, después de escapar del hospital mientras estaba bajo vigilancia suicida.

La irlandesa saltó al estrellato en todo el mundo en 1990 con su desgarradora versión de Nothing Compares 2 U de Prince.

Durante su carrera, la cantante enfrentó problemas de salud mental a causa de la muerte de su madre, quien abusó física y sexualmente de ella cuando era niña.

Uno de los hitos que marcó la historia como artista de Sinéad O’Connor fue la presentación en Saturday Night Live de 1992 en donde en durante la interpretación de “War” de Bob Marley rompió la fotografía del Papa Juan Pablo II.

El pasado 17 de julio Sinéad O’Connor compartió un último mensaje en su cuenta de Twitter, palabras que recordaban la pérdida de su hijo. “He estado viviendo como una criatura nocturna nomuerta desde entonces.”, señaló la cantante.

“Fue el amor de mi vida, la lámpara de mi alma. Éramos un alma en dos mitades. Él fue la única persona que me amó incondicionalmente. Estoy perdido en el bardo sin él”, agregó en el tweet la irlandesa.

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭#lostmy17yrOldSonToSuicidein2022.

Been living as undead night creature since. . He was the love of my life, the lamp of my soul. We were one soul in two halves. He was the only person who ever loved me unconditionally. I am lost in the bardo without him pic.twitter.com/aC8BOmLQ9N

— Sinead Marie-Bernarde Aoibheann O’Connor (@786OmShahid) July 17, 2023