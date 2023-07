De Cecilia, La Incomparable, a Cecilia Roth: las novedades de SANFIC19

La espera para conocer los platos fuertes del Santiago Festival Internacional de Cine (SANFIC19) terminó. Esta jornada se develaron las cartas que se proyectarán del 20 al 27 de agosto en la cita cinematográfica del año. En total serán 89 producciones, entre ellas 15 premieres mundiales y 44 estrenos nacionales.

Entre las novedades de la cartelera presentada están la premiada cinta As Bestas, la nueva película de Paul Schrader Master Gardener, La Syndicaliste tras su paso por el Festival de Cine de Venecia, o Rotting In the Sun, lo más reciente de Sebastián Silva, el director de La nana. Claro que también se suma la presencia de la actriz argentina Cecilia Roth, invitada especial y colaboradora usual de Pedro Almodóvar.

Más allá de eso, y quizás vislumbrando la importancia de formatos más breves, por primera vez se llevará a salas abiertas al público general series de TV. En concreto, el primer capítulo del biopic Cecilia, La Incomparable y Poemas Malditos. Desde ya aclaran que no hay vínculo entre el estreno y el delicado estado de salud de la cantante.

19 años de SANFIC

“Sentimos que ha funcionado bien”, dice a ADN Carlos Núñez, Fundador y director artístico de SANFIC al intentar medir la evolución del evento desde su primera edición. “Es el festival en Chile que más público lleva a las salas de cine y uno de los más importantes de Latinoamérica”.

“Cuando pensamos originalmente en el proyecto de alguna manera lo visualizamos a largo plazo, a diez años en un principio y ya llevamos 19, así que ha sido mucho esfuerzo, trabajo, al principio se dormía poco. Pero, básicamente, con el empuje logramos sacarlo adelante y ahora el festival está bien posicionado“.

“Empezamos con las gestiones del invitado e invitada para los 20 años”, dice Gabriela Sandoval, cofundadora del festival y directora de SANFIC Industria sobre el aniversario en 2024. “Estamos pensando poder mezclar otras disciplinas, incluir exposiciones, intervenciones. Ya estamos trabajando en la próxima edición”.

Directoras en foco, la cuota de paridad

Desde 2019, la cita sumó una sección para visibilizar el trabajo de mujeres en la pantalla grande. Reclutando nombres de todo el mundo, este año ese apartado presentará filmes como Talking About the Weather, Domingo Domingo y Reparo.

Desde la organización ya tenían en cuenta ser paritarios en jurados y secciones. “A veces nos ha pasado que hay más materiales de mujeres que de directores hombres”, acota Sandoval. “Se trata de tener una paridad general, hasta ahora no hemos llegado a un cincuenta y cincuenta”.

“Nuestro objetivo como festival es mostrar lo mejor del cine internacional, pero también poder abrir espacio a visibilizar el trabajo de las mujeres en el cine. Eso es vital (…) Si vienen criticas que dicen que ‘uno deja fuera otras películas que quizás son de mayor calidad’ eso es falso. Primero se ve la obra por sí sola. El talento es muy bueno“.

SANFIC19 se realizará en dos sedes de Cinépolis (La Reina y Parque Arauco), en el Centro Arte Alameda (Sala CEINA) y en la Cineteca Nacional. Desde hace algunos días ya están disponibles los abonos para acceder a tickets más económicos. Más detalles se pueden conocer en www.sanfic.com.