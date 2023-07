James Cameron descartó la posibilidad de trabajar en torno a la tragedia del Titán y aseguró que son “rumores ofensivos”

James Cameron salió al paso de los rumores que apuntaban a que estaría contemplando un nuevo trabajo cinematográfico inspirado en la tragedia ocurrida con el sumergible Titán y descartó por completo la posibilidad.

Esta semana se cumplirá un mes desde que se confirmó el fallecimiento de los cinco tripulantes del submarino de la empresa OceanGate. La situación logró captar la atención de todo el mundo por varios días y terminó con un trágico desenlace.

Como era de esperarse, el caso generó una gran repercusión en diferentes ámbitos. Además, el hecho de que el pequeño navío tenía como objetivo realizar una excursión hacia el Titanic, lograba llamar aún más la atención.

En este contexto, sumando los diferentes factores, se comenzó a especular que uno de los cineastas más aclamados de los últimos años, James Cameron, tomaría la historia para adaptarla a una serie o en alguna película. Esto también tomó fuerza luego de que el director haya realizado un par de declaraciones previas lamentado lo sucedido.

Sin embargo, fue el mismo director de Titanic quien tuvo que salir a desmentir la idea que ya se había instalado con fuerza. “No suelo responder a rumores ofensivos en los medios de comunicación, pero tengo que hacerlo ahora”, comenzó diciendo.

“No estoy en conversaciones sobre una película de OceanGate, ni lo estaré nunca“, enfatizó, James Cameron, asegurando que no tiene interés de llevar la historia del Titán y su “implosión catastrófica” a la pantalla.

I don’t respond to offensive rumors in the media usually, but I need to now. I’m NOT in talks about an OceanGate film, nor will I ever be.

— James Cameron (@JimCameron) July 15, 2023