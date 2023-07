Análisis revela que lanzamiento de Threads provoca una caída del 5% en el tráfico de Twitter

El reciente lanzamiento de Threads, la nueva plataforma de Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, ha provocado una caída del 5% en el tráfico de datos de Twitter, según informes de dos empresas de análisis web. Threads, que superó los 100 millones de usuarios en solo cinco días, se presenta como una alternativa a Twitter, propiedad de Elon Musk.

La empresa de análisis web Similarweb informó que, tras el lanzamiento de Threads, el tráfico de datos a Twitter cayó un 5% en una comparación semanal. En comparación con las mismas fechas de 2022, la disminución fue mayor, situándose en un 11%. Cloudflare, proveedor de seguridad de TI, también mostró una caída en el tráfico de datos hacia Twitter, según un tweet de su CEO, Matthew Prince.

