Desmienten rumores sobre supuestos graves problemas de salud de Charly García

En medio de una ola de rumores sobre el estado de salud del legendario músico Charly García, su entorno ha salido al paso para desmentir estas afirmaciones. Las especulaciones, que sugerían un grave deterioro en la salud del artista, habían comenzado a circular tras las declaraciones del periodista Esteban Trebucq en su programa “La cruel verdad”.

Trebucq había informado que García, de 71 años, estaba en un estado de salud preocupante, casi sin hablar ni caminar. Estas afirmaciones generaron una gran preocupación entre los seguidores del músico y la comunidad artística en general. Sin embargo, fuentes cercanas al artista han aclarado que la condición de García no ha cambiado recientemente.

En una conversación con el medio Perfil de Buenos Aires, las fuentes consultadas afirmaron: “No pasó nada, está igual como antes. Ya terminó el disco, faltan algunas cosas para que salga, pero hace su vida normal. Obviamente, no sale mucho, no tiene nada malo. No pasó nada en particular para que se salga decir todo esto. Está igual que hace seis meses que fue su cumpleaños. Anda en silla de ruedas, no camina bien, pero esto es desde hace años”.

Es importante recordar que Charly García ha tenido problemas de movilidad durante varios años. En 2016, fue sometido a una cirugía de cadera y a finales de ese mismo año, estuvo hospitalizado varios días por fiebre alta y deshidratación. Incluso en 2020, sufrió un traumatismo en la misma zona debido a un accidente doméstico.

A pesar de estos desafíos, García ha continuado con su carrera musical, incluso terminando un nuevo disco recientemente.