Johnny Depp donará el dinero ganado en el juicio contra Amber Heard a organizaciones benéficas

El caso de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard finalmente llega a su fin con la entrega de un millón de dólares al actor de 60 años.

Según fuentes cercanas a Depp, el actor decidió repartir el pago entre cinco organizaciones benéficas, asignando $200.000 dólares (aprox. $161 millones de CLP) a cada una. Las organizaciones beneficiadas son: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society y Amazonia Fund Alliance.

Después de presentar recursos tras el veredicto del 1 de junio de 2022, tanto Depp como Heard decidieron retirarlos y llegar a un acuerdo, que se anunció en diciembre.

Se resolvió fuera de tribunales

En aquel momento, Heard, de 37 años, dijo que la “decisión muy difícil” de llegar a un acuerdo no era “un acto de concesión.”

“Es importante para mí decir que nunca elegí esto”, escribió Heard. “Defendí mi verdad, y al hacerlo mi vida tal y como la conocía, quedó destruida. El escarnio al que me he enfrentado en las redes sociales es una versión amplificada de las formas en que las mujeres son revictimizadas cuando denuncian.”

“Ahora por fin tengo la oportunidad de emanciparme de algo que intenté dejar hace más de seis años y en términos que puedo aceptar”, continuó. “No he hecho ninguna admisión ni un acto de concesión. No hay restricciones ni mordazas con respecto a mi voz de cara al futuro”.

Heard dijo que fue “expuesta a un tipo de humillación que simplemente no puedo revivir” durante el juicio televisado en vivo y ella “simplemente no puede pasar por eso por tercera vez”.

Añadió entonces: “No puedo permitirme arriesgarme a una factura imposible, que no es solo económica, sino también psicológica, física y emocional. Las mujeres no deberían tener que enfrentarse a abusos o a la bancarrota por decir su verdad, pero por desgracia no es infrecuente”.

“… No me dejaré amenazar, desanimar o disuadir por lo ocurrido para no decir la verdad. Nadie puede y nadie me la quitará. Mi voz sigue siendo para siempre el activo más valioso que tengo”, finalizó Heard.