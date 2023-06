Michael J. Fox sufre caída sobre el escenario en panel de “Volver al Futuro”

Michael J. Fox, conocido por interpretar a Marty McFly en la trilogía de Volver al Futuro, sufrió una caída durante un panel en una convención de fans el domingo.

Fox, de 61 años, asistió a la Fan Expo de Filadelfia junto con sus antiguos compañeros de reparto de la franquicia cinematográfica para una sesión de preguntas y respuestas.

Cuando Fox fue presentado en el panel, saludó a los miembros del reparto Christopher Lloyd, de 84 años, y Tom Wilson, de 64, que ya estaban en el escenario. De repente, Fox pareció perder el equilibrio y tropezó, pero afortunadamente cayó sobre un sofá y no sobre la dura superficie del escenario.

Cabe recordar que a Fox se le diagnosticó la enfermedad de Parkinson a los 29 años, en 1991.

El actor se levantó del sofá instantes después, demostrando al público que estaba bien y no se había hecho daño.

Michael J. Fox falls onstage at ‘Back to the Future’ expo amid Parkinson’s battle. https://t.co/zlcKdIQCWF pic.twitter.com/vu0GQc6USe

— Page Six (@PageSix) June 5, 2023