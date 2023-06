Luis Miguel preocupa a sus fans por su “delgadez extrema” a solo meses de su gira mundial

A solo unos meses del inicio de su esperado tour 2023, Luis Miguel tiene a sus seguidores inquietos debido a su apariencia de extrema delgadez. Una fotografía reciente en la que aparece posando junto a la periodista de moda Pilar Castano desató una ola de comentarios sobre su aspecto actual.

Luis Miguel anoche de boda en París.💚🫰🏼 📸 Instagram/ Pilar Castano. pic.twitter.com/LDj96nBY0e — lordsolecito (@lordsolecito_) June 4, 2023

Preocupación por la salud del “Sol de México”

Algunos seguidores expresaron su sorpresa y duda sobre el nuevo aspecto del artista, señalando que no lo reconocen en su apariencia actual. “Para mí no es él, uno puede adelgazar y cambiar los rasgos, pero lo miro y lo miro y no es él quizás esté equivocada”, comentó una fanática.

Sin embargo, también hay quienes destacan que la falta de apariciones públicas del famoso contribuye a la percepción de cambio drástico en su aspecto. “Lo vemos raro porque hace que no vemos una foto reciente como ésta y que no la publica una revista con mil de maquillaje y mil de retoques y phototoshop y encima ha perdido mucho peso de lo cual me alegro mucho por su salud y para estar a tope en la gira, para todos pasan los años y es ley de vida y el que tuvo retuvo”, escribieron.

Imágenes recientes de Luis Miguel en la Preboda del hijo de Rosa Clará. (París). pic.twitter.com/vb9wodTiQj — Indie 505 (@Indie5051) June 3, 2023

Fan logra captar a Luis Miguel en París y logra saludarlo.

📹losangelesdeluismiguem pic.twitter.com/NQMbP1cdWu — Susanita tiene un raton (@PosaTres) June 4, 2023

Hasta el momento, el cantante no ha hecho ningún comentario sobre su estado de salud, lo que ha llevado a que su gira continúe generando una alta demanda.