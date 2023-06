Elliot Page revela que famoso actor de Hollywood lo amenazó con “quitarle lo gay”

En su próximo libro de memorias Pageboy, el actor Elliot Page revela que una vez se enfrentó a un actor homofóbico en una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles. Corría el año 2014, poco después de que saliera públicamente del clóset como lesbiana. Más tarde, en diciembre de 2020, Page se declaró transgénero.

Como escribe Page en un capítulo acertadamente titulado “Famoso gilipollas en una fiesta”, un actor al que consideraba un “conocido” se le acercó en la fiesta y le dijo: “Tú no eres gay. Eso no existe. Solo tienes miedo a los hombres“. Page escribe que el actor también le amenazó diciéndole: “Voy a follarte para que te des cuenta de que no eres gay“.

Cuando Page lo vio en el gimnasio unos días después, el actor intentó retractarse de sus comentarios diciendo: “No tengo ningún problema con los gays, lo juro”. “Creo que sí”, le dijo Page.

“Me ha pasado alguna versión de eso muchas veces a lo largo de mi vida“, dijo Page a People sobre la inclusión de la historia en su libro.

“Mucha gente queer y trans lidia con ello incesantemente. Esos momentos de los que a menudo no hablamos o que se supone que debemos pasar por alto, cuando en realidad son muy terribles. Puse esa historia en el libro porque se trata de poner de relieve la realidad, la mierda con la que lidiamos y lo que se nos envía constantemente, sobre todo en entornos que son predominantemente cis y heterosexuales“.

El actor omitió el nombre del aludido. “No voy a revelar su nombre a propósito. Pero se enterará de esto y sabrá que es él”, señaló Elliot Page.