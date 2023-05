Seth “Freakin” Rollins se convirtió en el nuevo campeón Mundial Peso Pesado de WWE

En una lucha fenomenal, Seth “Freakin” Rollins se coronó como el nuevo campeón Mundial Peso Pesado de WWE en el evento Night of Champions, el cual se realizó en Arabia Saudí.

“The Visionary” derrotó a AJ Styles luego de aplicar un Curb Stomp al “Phenomenal One”, quedándose así con un nuevo título mundial.

Ambas superestrellas llegaron hasta instancia tras clasificarse en el torneo que realizó Triple H, luego de presentar el nuevo “Big Gold Belt”, reactivándolo ante la falta de cinturones estelares, puesto que Roman Reigns unificó el título de la WWE y el Universal.

WORLD “FREAKIN” CHAMPION @WWERollins has become WWE World Heavyweight Champion at #WWENOC ! #AndNew pic.twitter.com/RqfKKlv83j



Este se convirtió en el quinto título mundial obtenido por Seth Rollins en la empresa, tras dos reinados como campeón de WWE y la misma cantidad de veces como monarca del campeonato Universal.

New World Heavyweight Champion @WWERollins is joined by @TripleH for an emotional celebration at #WWENOC! pic.twitter.com/TWbOgF65QP

— WWE (@WWE) May 27, 2023