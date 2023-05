WWE Night of Champions 2023: dónde, cuándo y a qué hora ver el evento de lucha libre que se realizará en Arabia Saudí

Night of Champions será el próximo evento que realizará WWE, el cual se llevará a cabo durante este fin de semana en Arabia Saudí.

Producto de la diferencia horaria, y en comparación a otros PLE (Premium Live Events), el show que se desarrollará en medio oriente llegará más temprano a las pantallas.

El evento tendrá como novedad la coronación del nuevo Campeón Mundial Peso Pesado de la compañía, el cual saldrá del ganador de la lucha entre AJ Styles y Seth “Freakin” Rollins.

Ambos se clasificaron a la final de un torneo realizado por Triple H, y que culminará con el nuevo campeón del remodelado y extrañado “Big Gold Belt”.

It's a TRIPLE MAIN EVENT this Saturday at #WWENOC!

First up, @WWERollins and @AJStylesOrg meet to determine who will become the World Heavyweight Champion! pic.twitter.com/aQqa9hBKL5

— WWE (@WWE) May 23, 2023