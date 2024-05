María José Prieto sorprende con reflexión para el Día de la Madre: aludió a Cristián Campos

María José Prieto sorprendió en las redes sociales con una reflexión profunda y emotiva con motivo del Día de la Madre. Esta publicación adquirió relevancia debido a su inesperada alusión a su esposo, Cristián Campos, en medio de la acusación por abuso sexual en su contra por parte de Raffaella di Girolamo, la hija de su ex pareja, Claudia di Girolamo.

En su mensaje en Instagram, la actriz expresó: “Me siento una mujer afortunada, no sólo por tener la experiencia de ser Madre, también por tener una hija exquisita, generosa y sana a mi lado…”. Luego, agregó: “Hoy abrazo de corazón a todas esas mamás que no pueden estar con su hij@s, y a todos esos hij@s que quisieran estar con su mamá pero el destino no lo quiso… Y a todas las que intentaron tenerlos pero no pudieron”.

Aludió a Cristián Campos

Tras ello, de manera inesperada, María José también mencionó a su esposo, Cristián Campos. “Tengo la suerte de tener también un compañero a la par en las labores de crianza y domésticas, cosa rara aún en este siglo”, sostuvo.

La actriz profundizó en su reflexión al abordar temas relacionados con la maternidad y la equidad de género. “Cómo es posible que falte tanto para emparejar la cancha: en cuanto a políticas públicas, el control que algunos quieren ejercer sobre el cuerpo de las mujeres y las decisiones que sólo ellas pueden tomar”.

“Los escasos sistemas de ayuda que existen para el cuidado de los niños para que las mujeres puedan seguir trabajando y/o estudiando… y un largo etcétera”, añadió.

Finalmente, María José planteó una pregunta relevante: “¿Debería preocuparnos que las nuevas generaciones prefieran tener un hij@ o simplemente no tenerlos?”.