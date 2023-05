“Vengo contento”: hombre viajó desde Argentina a la región de La Araucanía para ser vocal de mesa

A las 8:00 de la mañana se abrieron las mesas de votación en todo el país. Esto como motivo de la elección de quienes van a integrar el Consejo Constitucional en representación de cada región. Y como en toda jornada de sufragio, se han presentado los vocales de mesa en sus respectivos locales de votación.

Y entre las cientos de personas que han sido designadas para cumplir con este deber cívico, hay quienes han destacado o llamado la atención por distintas razones. Está el joven disfrazado de Spiderman en el Estadio Nacional o también el hombre que se ofreció a ser vocal de mesa para acompañar a su esposa en Macul.

Viajó desde Argentina a Chile para ser vocal de mesa

Mientras que, al sur del país, en la región de la Araucanía, está el caso de Juan Ramón Ortiz, un hombre que viajó desde General Roca, en Argentina, hasta el sector de Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas, para ejercer su deber cívico como vocal de mesa. Además de que es presidente de la misma en la Escuela F-471.

“Acá estoy cumpliendo con mi deber. Y bueno, acompañando también a mis compañeras en esta mesa acá en Metrenco, para poder asistir a la población y que puedan sufragar“, comentó Juan Ramón Ortiz al comienzo en conversación con TVN Red Araucanía.

Más adelante, el hombre que incluso hizo calzar sus vacaciones para poder ser vocal de mesa por primera vez, contó cómo fue cuando supo que le tocaba ser vocal de mesa. “Me llega un correo, contento me puse. Vengo contento a cumplir con mi deber cívico como corresponde. Y ver que acontece en este día en particular de votación“, sostuvo.

“Vengo acá preparado con mi mate. Y también estoy acompañando a mis compañeras con mi mate. Una galletita por ahí, así que bueno, estamos (…) Traje galletitas argentinas. Y tengo unas merengadas que son agridulce. Pero soy loco de la comida de aquí. Me encanta la cazuela“, añadió finalmente.