Estudiantes de Puente Alto venden queques y bebidas en local de votación para financiar gala

Con motivo de la elección para escoger a los representantes de cada región para el Consejo Constitucional, diferentes personas han aprovechado la instancia para vender en las cercanías de los locales de votación. Así como lo hicieron un grupo de estudiantes en Puente Alto, quienes venden queques y bebidas para financiar su gala.

En el mismo liceo en el que estudian y que ahora se presta como recinto de votación para esta jornada eleccionaria, estos jóvenes se hicieron presentes con un improvisado stand en el que ofrecen queques, bebidas, aguas minerales y energéticas, con la finalidad de poder reunir el suficiente dinero para su fiesta de fin de año.

“Queremos alcanzar la cifra del año pasado que fueron unas 600 lucas. Y de ahí esperar superarlas. Juntamos platita para la gala“, comentó a T13 uno de estos estudiantes del Colegio Alicante del Sol en Puente Alto. Mismos adolescentes que se presentaron en el año anterior con un objetivo similar.

Guardias municipales les llamaron la atención

Más adelante, el reportero de Canal 13 contó una anécdota de estos jóvenes en la elección anterior. “Estos chicos, que estuvieron el año pasado acá. Y me contaron que estaban viendo como yo despachaba, y cuando entraban los últimos votantes, se produce aquí una situación, que cuando entran los aplauden“, relató.

“Y claro, entraron estos dos chicos, pero no iban a votar, iban apurados al baño me dijeron esa vez. Entonces, no eran los votantes que nosotros estábamos esperando. Porque estaban trabajando toda la tarde“, añadió.

Finalmente, se reveló que antes guardias municipales se reunieron con estos estudiantes. “No podíamos estar aquí porque infringíamos una ley o no sé, algo así“, dijo una joven. Y luego, otra alumna agregó: “Nos dieron una explicación. Y nos dijeron que solo era una precaución, y que para la próxima ojalá tuviéramos permiso“.