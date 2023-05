Bad Bunny fue el gran protagonista de WWE Backlash 2023 y se llevó una lucida victoria ante Damian Priest

Durante la noche del sábado, se realizó el evento de WWE Backlash 2023, el cual se realizó en Puerto Rico, y que tuvo un entretenido desarrollo y cartera.

La isla centroamericana fue el escenario escogido para realizar el PLE (Premium Live Events), y que tuvo como gran protagonista al artista boricua Bad Bunny.

Sorpresa había generado el anuncio de que el “Conejo Malo” sería el anfitrión del evento, el cual creció aún más cuando se conoció que protagonizaría una lucha al estilo San Juan Street Fight ante Damien Priest, y que sin duda no decepcionó.

El artista había adelantado que cambiaría su tema de entrada, y ante su público, hizo ingreso con el tema “Chambea”, el cual fue coreado por todos los asistentes.

Making his way to the ring as Puerto Rico sings along to Chambea, @sanbenito is here at #WWEBacklash ready to compete! pic.twitter.com/fK5Wzn7GnX

— WWE (@WWE) May 7, 2023