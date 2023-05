Backlash 2023: ¿Cuándo y dónde ver el evento de WWE que se realizará en Puerto Rico?

Este fin de semana se llevará a cabo el evento de WWE Backlash 2023, el cual tendrá lugar por segunda vez en la historia en Puerto Rico.

Este PLE (Premium Live Events) tendrá como novedad que el reconocido artista boricua, Bad Bunny, será el anfitrión, quien además protagonizará una de las luchas del evento.

En 2005, hace 18 años, se realizó el primer y único evento de WWE que se tenga registro en la isla centroamericana, por lo cual el gobierno de Puerto Rico realizó una importante inversión.

Según dio cuenta AS, se destinaron cerca de $1,5 millones de dólares para esta instancia, con el objetivo de brindar un espectáculo de primer nivel, para así poder seguir optando a albergar futuros eventos de la empresa más importante de lucha libre.

The #WWEBacklash Press Conference will be open to the public, live at Palacio Plaza at Coliseo de Puerto Rico!

Hear from @WWE Chief Content Officer @TripleH, @sanbenito, plus #SmackDown Women's Champion @RheaRipley_WWE & @ArcherofInfamy this Friday at 12pm ET! pic.twitter.com/HRtHRio8po

— WWE (@WWE) May 3, 2023