Un técnico chileno sorprende y da el gran salto al extranjero: “¡Bienvenido, profe!"

Carlos Véliz, campeón con los equipos femeninos de Colo Colo y Universidad de Chile, asumió un importante desafío fuera del país.

Bastián Lizama

@FutFemeninoU

@FutFemeninoU

Son pocos los entrenadores chilenos que actualmente dirigen en el extranjero. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la lista: Carlos Véliz, quien fue oficializado como nuevo técnico del equipo femenino de Universitario de Deportes.

“¡Bienvenido, profe! Carlos Veliz, entrenador chileno con amplia experiencia y palmarés en su país, será el encargado de guiar a nuestras Leonas en la siguiente temporada", anunció el club peruano en sus redes sociales.

Véliz, de 39 años, llega a Universitario luego de tres años alejado del fútbol femenino, donde tuvo destacados pasos por las bancas de Colo Colo y Universidad de Chile.

Con las albas, el estratega nacional fue tricampeón, al ganar los títulos Clausura 2016 y Apertura y Clausura 2017. Ese último año fue coronado con un estelar desempeño en la Copa Libertadores, donde el “Cacique” llegó a la final, que perdió por penales ante Audax/Corinthians de Brasil.

En 2020 llegó a la U y, al año siguiente, conquistó el Campeonato Nacional Femenino, el segundo título en la historia del cuadro estudiantil. Asimismo, tuvo una destacada participación internacional con las azules, al llegar a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina.

En el fútbol masculino, Carlos Véliz cuenta con una experiencia como ayudante técnico en el AD Oliveirense de la Tercera División de Portugal y como entrenador principal de Comunal Cabrero, elenco de la Tercera División A del fútbol chileno que dirigió durante la temporada 2025.

