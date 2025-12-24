Un técnico chileno sorprende y da el gran salto al extranjero: “¡Bienvenido, profe!"
Carlos Véliz, campeón con los equipos femeninos de Colo Colo y Universidad de Chile, asumió un importante desafío fuera del país.
Son pocos los entrenadores chilenos que actualmente dirigen en el extranjero. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo nombre a la lista: Carlos Véliz, quien fue oficializado como nuevo técnico del equipo femenino de Universitario de Deportes.
“¡Bienvenido, profe! Carlos Veliz, entrenador chileno con amplia experiencia y palmarés en su país, será el encargado de guiar a nuestras Leonas en la siguiente temporada", anunció el club peruano en sus redes sociales.
Véliz, de 39 años, llega a Universitario luego de tres años alejado del fútbol femenino, donde tuvo destacados pasos por las bancas de Colo Colo y Universidad de Chile.
Con las albas, el estratega nacional fue tricampeón, al ganar los títulos Clausura 2016 y Apertura y Clausura 2017. Ese último año fue coronado con un estelar desempeño en la Copa Libertadores, donde el “Cacique” llegó a la final, que perdió por penales ante Audax/Corinthians de Brasil.
En 2020 llegó a la U y, al año siguiente, conquistó el Campeonato Nacional Femenino, el segundo título en la historia del cuadro estudiantil. Asimismo, tuvo una destacada participación internacional con las azules, al llegar a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina.
En el fútbol masculino, Carlos Véliz cuenta con una experiencia como ayudante técnico en el AD Oliveirense de la Tercera División de Portugal y como entrenador principal de Comunal Cabrero, elenco de la Tercera División A del fútbol chileno que dirigió durante la temporada 2025.
