Katy Perry se convierte en meme durante la coronación del rey Carlos III: no podía encontrar su asiento

La cantante estadounidense Katy Perry asistió a la coronación del rey Carlos III del Reino Unido este sábado, pero rápidamente se convirtió en el foco de atención por el gran sombrero que utilizó en la ceremonia.

Aunque se veía de lo más elegante con su outfit rosado pastel de pies a cabeza, la cantante fue vista deambulando por los pasillos de la Abadía de Westminster, incapaz de encontrar su asiento.

Katy Perry looking for her seat at the #Coronation 😭 pic.twitter.com/XimkW5Nv7L

— Kandy 🖤🃏👑 (@zourkandy) May 6, 2023