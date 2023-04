Aline Kuppenheim sobre volver a teleseries: “Es una etapa que ya fue”

La actriz Aline Kuppenheim, quien dio vida a personajes como la “Joyita” de ‘La Fiera’, recordó su exitoso paso por las teleseries nacionales.

Kuppenheim dejó las teleseries hace ya 18 años, pero ha seguido desarrollando su carrera como actriz en el cine y el teatro. Recientemente, su actuación ha sido destacada con la serie ’42 días en la oscuridad’, inspirada en el caso de Viviana Heager y también en la película argentina ‘1976’.

Aline y su paso por las teleseries noventeras

En conversación con “Reyes del Drama”, la actriz explicó su extinto paso por las teleseries: “Yo me alejé del mundo las teleseries hace 18 años. Fue porque para mí era una etapa, yo me había proyectado no mucho tiempo en televisión para poder realizar mis proyectos que me llevaron a querer estudiar teatro y que tienen que ver con la creación teatral, las marionetas, y que se volvió incompatible con el mundo de las teleseries”, explicó.

Actualmente, la actriz reconoció que tiene proyectos “menos masivos, pero es un trabajo que para mí tiene mucho sentido hacer. De repente, puedo hacer una película, una serie, que no me tome un año completo como la teleserie”.

“Dedicarse a lo que yo me dedico es incompatible con los tiempos de las teleseries. Aprendí mucho de las teleseries, pero para mí es una etapa que ya fue“, se sinceró.

Finalmente, Aline Kuppenheim adelantó que este año podrá ser vista en la película ‘Quizá es cierto lo que dicen de nosotras’, de Sofía Gómez y Camilo Becerra, y en “una serie que va a salir en televisión en el marco de los 50 años del golpe de Estado, que empezamos a grabar en unos pocos días más”, contó.