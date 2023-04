El pasado miércoles, Laura de la Fuente modeló por primera vez en una pasarela para un evento de una reconocida multitienda.

Al ser un momento especial, la hija de Angélica Castro y Cristián de la Fuente documentó todo el proceso y lo compartió en sus redes sociales y se llenó de elogios.

“Que experiencia más increíble, es increíble mirar atrás en el tiempo hace un año en donde esto se veía más lejano que un sueño y ahora es realidad”, escribió la joven.

Angélica no dejo pasar ningún comentario de odio

Pese a que los buenos comentarios fueron mayoría, Laura recibió algunos comentarios malintencionados que criticaron la publicación y su invitación al evento. Sin embargo, su madre no dejó pasar los odiosos cuestionamientos.

Por ejemplo, un usuario le preguntó si pensaba que la invitaban a estos eventos “¿por inteligente, bonita o por ser hija de?”, comentario que Angélica respondió indignada: “¿Por qué tanta rabia en tu corazón? Claramente no tienes idea por todo lo que ha pasado y se ha levantado en un año. No sé cuántos años tienes tú, ¡pero te recuerdo que ella tiene 18! Te envío amor y luz a tu corazón, y ojalá no te aparezcas de nuevo por acá, si es para tirar tanta basura absurda”.

Otro comentario la llamaba bonita, pero le sugería que “podrías colocarte base para tapar tus pecas así te verías preciosa”, algo que preocupo a la presentadora y le llamó la atención a la emisora.

“¡Qué absurdo y lamentable tu comentario! ¿Por qué tiene que taparse algo que la hace única y de lo que se siente orgullosa? Cuida lo que le escribes a una niña”, sentenció Castro.