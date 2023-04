Warner presentó su nueva plataforma que reemplazará a HBO Max

Hace ya varios meses se comenzó a hablar sobre una eventual ‘desaparición’ de HBO Max, al menos tal y como lo conocemos hasta ahora, y finalmente llegó el día en el que Warner Bros (WB) presentó su renovada plataforma de reemplazo.

WB ha vivido varios cambios durante el último tiempo, tanto a nivel organizacional así como en sus diversas marcas como DC o Cartoon Network. Una de las modificaciones más destacadas tiene que ver con su apariencia e identidad.

Esta transformación surge a raíz de una fusión de contenidos que se concretó de un acuerdo firmado hace unos años; entre Warner Bros. y Discovery. Con esta acción, el conglomerado pasó a llamarse oficialmente Warner Bros. Discovery.

De aquí se desprende la iniciativa para actualizar el servicio de streaming. La idea principal es unificar todo y juntarlo en un mismo lugar. Hay que recordar que tanto WB como Discovery tenían su propia plataforma por serpeado; HBO Max y Discovery+, respectivamente.

Ahora, se mezclarán los contenidos y se ampliará el enfoque de los títulos que podremos encontrar en esta nueva firma. Respecto al nombre, no hay mayores cambios ya que pasará a llamarse simplemente Max.

En cuanto a las licencias, podremos encontrar: HBO, HGTV, Food Network, Cartoon Network, TLC, entre otras. Esto quiere decir que franquicias como DC seguirán tal cual, al igual que importantes títulos como Friends, Harry Potter, Los Soprano y mucho más. Esto, sumado también al contenido cultural que llega desde ‘D+’.

Tal como se esperaba, esta ‘nueva’ plataforma de Warner Bros Discovery que llegará a reemplazar a HBO Max también involucrará algunas modificaciones en sus contratos y, en muchos casos, variando en el valor de la suscripción.

La principal diferencia a lo que se venía haciendo hasta ahora es que se implementará una división entre algunos planes. Serán tres opciones:

El cambio se realizará a partir del próximo 23 de mayo y los usuarios deberán actualizar sus contratos, aceptando los cambios, términos y condiciones.

It’s all here. Iconic series, award-winning movies, fresh originals, family favorites, and the best entertainment for every mood. Introducing Max – the one to watch. Coming May 23. #StreamOnMax pic.twitter.com/ghFhNBKtth

— Warner Bros. Discovery (@wbd) April 12, 2023