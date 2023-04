Kim Kardashian será parte de la nueva temporada de “American Horror Story”

La influencer y multimillonaria Kim Kardashian formará parte de la exitosa serie American Horror Story, que está preparando su doceava temporada.

Con un video publicado hoy en sus redes sociales, Kim anunció que se unirá a Emma Roberts, una veterana de la serie de antología, en esta nueva temporada llamada Delicate.

Kardashian no es ajena a las pantallas. Además de ser parte del reality Keeping Up with the Kardashians, la socialité ha tenido una serie de papeles actorales menores. En 2008, formó parte de la película de comedia de parodia, Disaster Movie; en 2009, participó en un episodio de CSI: NY; y en 2012 apareció en cuatro episodios de Drop Dead Diva.

Sin embargo, esta será la primera vez que Kim tendrá un papel protagonista en una serie de ficción.

“Kim está entre las estrellas de televisión más grandes y brillantes del mundo y estamos encantados de darle la bienvenida a la familia de AHS“, dijo Murphy, cocreador de AHS, en un comunicado a THR. “Emma y yo estamos entusiasmados por colaborar con esta verdadera fuerza de la cultura”. Halley Feiffer ha escrito un papel divertido, elegante y, en última instancia, aterrador especialmente para Kim, y esta temporada es ambiciosa y diferente a todo lo que hemos hecho hasta ahora“.

¿De qué tratará la temporada?

Los detalles específicos sobre los papeles de Kardashian y Roberts se mantienen en secreto, pero a diferencia de las entregas anteriores de AHS, esta temporada se basará en material de origen.

Delicate se basa, al menos en parte, en la próxima novela de Danielle Valentine, Delicate Condition. La novela, que se publicará en agosto, se describe como un apasionante thriller sobre una mujer que se convence de que un siniestro personaje está haciendo todo lo posible para asegurarse de que su embarazo nunca se produzca. Andrea Bartz describe Delicate Condition como “la actualización feminista de Rosemary’s Baby que todos necesitábamos”.

Se espera que la serie se estrene en septiembre u octubre de este año.