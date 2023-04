Mujer hizo una fortuna en OnlyFans con videos lavándose los dientes

Una mujer se hizo conocida en las últimas horas por revelar en una entrevista que ha hecho una fortuna en OnlyFans solamente lavándose los dientes. A sus 3o años, Bambi Love cuenta que recurrió a la aplicación para hacer algo de dinero extra después de perder su trabajo en plena pandemia.

Sin embargo, pensó de forma diferente y decidió que solo haría contenido “poco sexy”. Así, empezó a grabarse a sí misma lavándose los dientes, pasando la aspiradora y, en general, haciendo cosas de la vida normal.

Bambi Love le contó al medio internacional The Mirror que la plataforma le ha ayudado con su autoestima. “Nunca he sido la más segura de las chicas, pero tener extraños halagándome todo el tiempo realmente me ha ayudado a amarme a mi misma”.

Un éxito inesperado

Al cabo de un tiempo, Bambi consiguió muchos seguidores, pero no quiso dejar su trabajo en la administración para dedicarse tiempo completo a la plataforma.

En su mejor momento, Bambi, de Derbyshire, ganaba $550 libras ($537 mil CLP) al mes y, en total, cree que ha ganado $17.000 libras ($16 millones CLP) con su “otro trabajo”.

Lo que más lucrativo que hace en su página son peticiones personales, que pueden ser realmente extrañas.

“Alguien, que supongo que tiene un fetiche con la pasta de dientes, me pagó $60 libras ($58 mil CLP) para que le enviara un vídeo de tres minutos lavándome los dientes”, dijo al medio.

“También alguien me pagó $100 libras ($100 mil CLP) por caminar descalza sobre rebanadas de pan; dijo que le gustaba la idea de la huella del pie”.

“Pongo un límite a algunas cosas porque son demasiado raras”

Sin embargo, lo que más le piden es que se filme haciendo tareas domésticas normales, como pasar la aspiradora o lavar los platos, a veces vestida de sirvienta y otras completamente vestida. Los “videos de ignorar” también son un pedido popular. “La gente me paga para que me grabe y finja que no sé que me están grabando”, dijo Bambi.

Y aunque en general está abierta a atender peticiones fuera de lo común, Bambi nunca realiza cosas que la hacen sentir incómoda.

“Pongo un límite a algunas cosas porque son demasiado raras. Un suscriptor me pidió que le enviara por correo recortes de pelo y uñas a cambio de mucho dinero, pero le dije que no”.