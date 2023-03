Keanu Reeves le regaló poleras con el recuento de sus muertes en pantalla a los dobles de riesgo de “John Wick 4”

Keanu Reeves, el protagonista de la saga de John Wick, les dio un creativo regalo al equipo de dobles de acción de la última entrega de la película.

Según The New York Times, al final del rodaje Reeves les regaló poleras “decoradas con el número de veces que murieron” a lo largo de la superproducción. Se dice que para algunos miembros del equipo, el número superaba las 20.

El alto número se debe a que muchos de los dobles de John Wick: Capítulo 4 fueron reutilizados en múltiples escenas. Durante la pelea de escaleras fuera de la Basílica del Sacré-Coeur, se utilizaron 35 dobles, muchos de los cuales tuvieron repetidas muertes en la escena.

El rodaje de la pelea de la escalera tomó siete sesiones nocturnas, y probablemente “mataron” a cada doble cuatro o cinco veces.

Shoutout to this stunt guy from John Wick 4 in particular pic.twitter.com/Lil2uebf4Y

Pero las camisetas no fueron el único regalo que Reeves les dio a su equipo de especialistas de John Wick: Capítulo 4. La revista People informó en 2021 que Reeves marcó el final de la producción de la película, regalando a su equipo de cuatro especialistas relojes Rolex Submariner personalizados como agradecimiento por su duro trabajo en la próxima película de acción. El equipo de especialistas de Reeves en la película estaba formado por Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo y Li Qiang.

Según la revista People: “El interior de cada reloj estaba grabado con mensajes personales del actor para cada uno de ellos”. El coordinador de lucha Jeremy Marinas compartió un vistazo a los relojes en su Instagram Stories, llamándolo el ‘mejor regalo de cierre de la historia’ y revelando que su reloj decía ‘The John Wick Five’ junto con el mensaje, ‘Jeremy Gracias Keanu JW4 2021‘”.

KEANU REEVES is regarded as one of the nicest people in the movie business.

For JOHN WICK 4 he gave all of his stunt team matching personalised Rolex watches. pic.twitter.com/jShXRi5dxG

