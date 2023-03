“No porque está lesionado”: Ibai Llanos pensó en contar con Nicolás Castillo para la Kings League

La Kings League se ha transformado en toda una novedad en las redes sociales. El torneo de streamers está organizado por Gerard Pique, Sergio Agüero e Ibai Llanos, entre otros.

Ahí han aparecido nombres de ex futbolistas de la talla como Ronaldinho, el mismo “Kun” Agüero, o Walter Montillo que pasó por el fútbol chileno y el mismo Fabián Orellana, ex seleccionado nacional y jugador de Audax Italiano y Universidad Católica.

Pero las sorpresas para nuestro país no paran y en las últimas horas, el nombre de Nicolás Castillo apareció en el torneo. El ex ariete de La Roja, hoy sin club, fue mencionado por Ibai Llanos para reforzar a Porcinos FC de cara al duelo ante Aniquiladores de Juan Guarnizo.

Cuando el streamer español buscaba nombres para reforzar a su escuadra, apareció el del ex delantero de la Universidad Católica, pero los comentarios que recibió en su transmisión, no fueron nada buenos.

Comenzó diciendo que: “este chico está sin equipo y tuvo una temporada en la liga mexicana que no paró de hacer goles, hace dos temporadas metió 20 goles en primera“, sostuvo.

“No he hablado con él, solamente vi que es muy bueno y hace muchos goles. Ha estado jugando hace muy poco en México, pero no sé si está lesionado”, complementó Ibai luego de leer los comentarios que le estaban haciendo en su transmisión.