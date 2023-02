Fabián Orellana tras su dulce debut en la Kings League: “Ojalá esto lo pudiéramos hacer en Chile, lo podría llevar yo”

Este domingo, Fabián Orellana hizo su gran debut en la mediática Kings League, la liga de futbolito que impulsa Gerard Piqué junto a famosos streamers.

El delantero chileno jugó para el equipo XBuyer Team y se enfrentó contra 1K Fútbol Club, elenco que está bajo el mando del otrora arquero español Iker Casillas.

El ex seleccionado nacional vistió la camiseta número 14 y antes de que iniciara el encuentro, se paró en medio de la cancha y entregó algunas palabras para el público. “Me pidieron que jugara libre, que fuera yo y que disfrutara esto. Será una experiencia muy linda, espero poder disfrutarla y a ver si podemos triunfar”, indicó en la previa.

Ya en acción, el “Histórico” tuvo una clara ocasión de gol que desperdició, pero aportó con sus cualidades en ataque y se destacó con llamativos regates. Al final, su equipo venció 3-2 a la escuadra de Iker Casillas.

Fabián Orellana se ilusiona con la Kings League

Luego del evento, el ex Universidad Católica habló con los medios presentes en el recinto y aseguró que “en Chile gustan estas cosas, las redes sociales, la gente se motiva mucho. Cuando se enteraron de que yo venía, todos mis amigos me escribieron, la gente que no me conoce y los periodistas igual”.

El atacante afirmó que este modelo de torneo tiene un futuro prometedor. “Por como lo están practicando y lo están haciendo, no sé si habrá un techo, hacen participar a la gente y todo el mundo opina, tanto el periodismo como los que no juegan”.

Por último, Orellana se mostró ilusionado por tener una Kings League en canchas chilenas. “Ojalá lo pudiéramos hacer en Chile, lo podría llevar yo, sería presidente y jugador, como el Kun Agüero”, concluyó entre risas.