Lance Reddick, actor de “John Wick”, fallece una semana antes del estreno de la cuarta película

Lance Reddick, actor conocido por John Wick, The Wire, Fringe y Bosch, falleció este viernes a sus 60 años.

El actor había estado haciendo entrevistas para la próxima John Wick: Chapter Four, protagonizada por Keanu Reeves, esta misma semana.

En la próxima entrega de John Wick, que se estrenará en los cines el 24 de marzo, Reddick retomó su papel de Caronte, el conserje del Hotel Continental de Nueva York que apareció en las cuatro entregas. Caronte trabajó junto al asesino a sueldo de Keanu Reeves, cuidando al nuevo perro de John en la segunda entrega y participando en la acción armada de la tercera película. Reddick también estaba previsto que apareciera en la próxima secuela de Ballerina, protagonizada por Ana de Armas.

Otro papel importante de Reddick fue Cedric Daniels en The Wire, la serie dramática de HBO. Aunque no fue un gran éxito en su momento, la serie se ha convertido en una de las más aclamadas e influyentes del siglo XXI. El personaje de Reddick, que aparece en los 60 episodios de la serie, es una fuerza ascendente en el Departamento de Policía de Baltimore y, a lo largo de las cinco temporadas de la serie, asciende de teniente a comandante y luego a comisario.

Durante su paso por The Wire, Lance Reddick también actuó en las series policíacas La Ley y Orden y CSI: Miami. También participó en Lost y en episodios de It’s Always Sunny in Philadelphia y Numbers.

Le sobreviven su esposa Stephanie Reddick y sus hijos Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddick.