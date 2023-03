The Daniels se convierten en la tercera dupla en ganar el Oscar a Mejor Director

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos colectivamente como The Daniels, ganaron el Oscar a Mejor director por Everything Everywhere All at Once.

El dúo se impuso a directores de la talla de Todd Field por Tár, Martin McDonah por The Banshees of Inisherin, Steven Spielberg por The Fablemans y Ruben Östlund por Triangle of Sadness.

Gracias al reconocimiento se convirtieron en la tercera pareja en ganar el premio, después de Jerome Robbins y Robert Wise (West Side Story) y Joel y Ethan Coen (No Country for Old Men).

El premio llega después de que ganaran también en los Directors Guild of America Awards y en los Critics Choice Awards. También ganaron los Oscar por la Producción y Guion Original.

¿Quiénes son The Daniels?

El dúo comenzó su carrera dirigiendo vídeos musicales, incluido uno para la exitosa canción de DJ Snake y Lil Jon, Turn Down for What en 2013. También han trabajado con otros artistas, como Foster the People, The Shins y Tenacious D.

En 2016 se aventuraron a realizar películas. Juntos escribieron y dirigieron Swiss Army Man, protagonizada por Paul Dano y Daniel Radcliffe. La película recibió críticas positivas y ayudó a los Daniels a ganar el Premio de Dirección en el Festival de Cine de Sundance de 2016.

Sin embargo, es su trabajo en Everything Everywhere All at Once, que dirigieron y produjeron, lo que les ayudó a ganar su primer Oscar, en un filme que acumuló siete estatuillas.