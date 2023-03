Lady Gaga, Lenny Kravitz y Rihanna cantarán en vivo en los Premios Oscar 2023

Pese a que se había reportado que Lady Gaga no iba a estar presente en la 95° edición de los Premios Oscar, esta tarde se confirmo que la cantante sí asistirá a la ceremonia para cantar su canción nominada a Mejor Canción Original. Se trata de Hold My Hand, tema que compuso para Top Gun: Maverick.

Con Gaga confirmada, todos los nominados a la Mejor Canción Original de este año se presentarán en los Oscar, entre ellos Rihanna (Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever); Sofia Carson y Diane Warren (Applause de Tell It Like a Woman); Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux (This Is a Life de Everything Everywhere All at Once) y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava (Naatu Naatu de RRR).

Por otra parte, Lenny Kravitz estará a cargo de la sección In Memoriam, que recuerda a las figuras de la industria cinematográfica que fallecieron en el último año.

Lady Gaga, la artista en obtener más nominaciones a Mejor Canción Original

La nominación de Gaga por Hold My Hand la convierte en la primera artista en recibir tres nominaciones en la categoría, tras las nominaciones por Til It Happens to You de The Hunting Ground, y Shallow de A Star is Born. La artista cantó en vivo en ambas ocasiones.

Pero esas no son las únicas veces que Gaga ha dominado el escenario de los Premios Oscar. En 2015 también interpretó un popurrí de cuatro canciones de La Novicia Rebelde en homenaje a los 50 años de la película.

Shallow ganó el premio en 2019, otorgando a Gaga su primera victoria en los Oscar junto a los coguionistas Mark Ronson, Andrew Wyatt y Anthony Rossomando. El tema, de gran éxito comercial, también ganó un Globo de Oro, un premio de la Broadcast Film Critics Association y un Grammy. Ese mismo año, Gaga también fue nominada en la categoría de Mejor actriz por su interpretación en A Star is Born.

Hold My Hand es una de las seis nominaciones que Top Gun: Maverick recibió, incluyendo la de Mejor película. La transmisión de los Oscar comienza este domingo a las 21 horas y la puedes ver por TNT, HBO Max y CNN Chile.