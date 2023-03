La increíble transformación de Brendan Fraser en “The Whale” que le valió el Oscar a Mejor Maquillaje

The Whale, de Darren Aronofsky, presenta a un Brendan Fraser casi irreconocible, con el actor sometido a un radical cambio para el papel.

La impresionante transformación impactó a la Academia, que le otorgó el Oscar a Mejor Maquillaje a los artistas Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley.

¿Cómo lo hicieron?

El aumento de peso de Brendan Fraser en The Whale es el resultado de una mezcla de maquillaje, prótesis y CGI. Para la película, el actor usó un traje de gordo (que suscitó cierta controversia sobre la gordofobia), pero el propio traje fue alterado digitalmente en postproducción para que pareciera que Fraser pesaba 270 kilos.

THE WHALE se lleva el Oscar a Mejor Maquillaje y Peluquería. La estatuilla va dirigida a los artistas Adrien Morot, Judy Chin y Anne Marie Bradley Aquí la transformación de Brendan Fraser 😌✨ #Oscarspic.twitter.com/nOBxCF7UQk — Carla ❁ (@shannonlada) March 13, 2023

En declaraciones a Newsweek, Fraser describió “el vestuario y el traje [como] extensos, sin costuras, engorrosos”, aludiendo a la dificultad que entraña la representación física de Charlie.

Adrien Morot, que estuvo a cargo de la transformación, dijo que creó varias fabricaciones a base de silicona, añadiendo cientos de kilos al armazón de Fraser.

“Teníamos dos piezas faciales, una por delante y otra por detrás, que llegaban hasta la parte superior del pecho“, explica Morot a EW. “Luego, la mayoría de los días, tenía brazos que iban desde la punta de los dedos hasta el hombro y que se solapaban con la pieza del pecho. Así que tenía eso a ambos lados, y luego tenía piernas que le llegaban hasta la cintura, así, y luego tenía una sección media aquí”.

El maquillaje completo demoraba cuatro horas en estar listo, pero pese a lo difícil e incómodo que era actuar con todo ese peso extra encima, Morot cuenta que Fraser nunca se quejó y siempre fue muy amable.

“Brendan me dijo: ‘Tú eres el experto, confío en ti. Lo único que quiero es que sea preciso y respetuoso. No quiero que sea una broma. No quiero que sea un chiste’“.