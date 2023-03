Premios Oscar 2023: ¿dónde ver las nominadas a Mejor Película?

Este domingo se celebrará la 95ª edición de los Premios Oscar, el mayor evento de la industria cinematográfica que reconoce lo mejor del último año.

La más nominada es Everything Everywhere All At Once, una retorcida aventura de ciencia ficción que tiene once candidaturas. Le siguen muy de cerca All Quiet On The Western Front, una epopeya de la Primera Guerra Mundial, y The Banshees of Inisherin, una oscura y cómica mirada a una amistad que se desarrolla con la guerra civil irlandesa de fondo, ambas con nueve nominaciones.

A diferencia de otros años, dentro de los nominados a Mejor Película se encuentran algunas de las películas más taquilleras del año. Estamos hablando de Avatar: The Way of Water, Top Gun: Maverick y Elvis, que alcanzaron un gran éxito comercial.

Otras películas candidatas son la semiautobiografía de Steven Spielberg The Fabelmans; Tár, un drama sobre una directora de orquesta; Women Talking, una mirada a los residentes de una comunidad religiosa represiva; y Triangle of Sadness, una parodia sobre los súper ricos que se desarrolla en parte en un megayate.

¿Dónde puedo ver las nominadas a Mejor Película?