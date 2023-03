Tiktoker defiende a las mujeres chilenas después de que venezolana las llamara “las más feas de América”

El tiktoker Lucas Crespo, conocido popularmente como ‘Cuicazo’, se volvió viral en los últimos días por un video en el que respondió un grosero mensaje que le envió una mujer venezolana.

La mujer, que ahora vive en nuestro país, comentó que: “Las chilenas son las más feas de América. Desde que llegué no tengo competencia bebé”.

El influencer no dudó en salir a la defensa de sus compatriotas. “Señorita, primero que todo creo que usted está compitiendo sola, porque con esa actitud no le gana a ninguna chilena”, partió diciendo.

“La chilena es una mujer esforzada, trabajadora, cariñosa, de piel, buena madre, fiel (…) es la suma de su belleza con su personalidad lo que la hace tan grande”, agregó.

Le lanzó dardos a las venezolanas

Lucas Crespo continuó: “La mujer chilena puede ser preciosa, y puede estar con un hombre feo o que no tiene ningún peso, porque lo ama ¿Entiendes el nivel de nobleza que implica eso? En cambio las venezolanas que he conocido son, no hay que generalizar, pero son más superficiales, más materialistas, más frías, etc”, aseveró.

“Yo creo que a usted le falta un poco de humildad, porque sí, las venezolanas pueden ser muy lindas, usted puede ser muy linda, pero las chilenas también son muy lindas, y eso sumado a la gran personalidad. Entonces no crea que usted no compite, porque puede haber personas mucho más lindas. De tarea la mando a recorrer Chile”, concluyó.

El video obtuvo cerca de 1 millón de visualizaciones y cientos de respuestas, en su mayoría de mujeres chilenas agradeciendo el comentario.