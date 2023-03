¿Te pasó? Imágenes de Twitter dejaron de funcionar y ésta fue la razón

Twitter tuvo algunos problemas este lunes. Esto porque varios usuarios reportaron que ni el sitio web ni la app les permitían ver imágenes.

De forma similar, al intentar hacer clic en un enlace sólo aparecía un mensaje de error que decía “tu plan de API actual no incluye el acceso a este punto final”.

Un error que también aparecía cuando se visitaba el sitio en modo incógnito o si no se había iniciado sesión, complicando a los cibernautas.

Debido a esto, en la cuenta de soporte de Twitter postearon que “un cambio interno que tuvo algunas consecuencias no deseadas” fue el culpable, provocando que la mayor parte del sitio tardara algo menos de una hora en volver a funcionar con normalidad.

Things should now be working as normal. Thanks for sticking with us! https://t.co/JXTllrv0k0

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 6, 2023