“Mi compañera no hizo nada”: estudiante se viraliza por acusar a su compañera de no ayudar en disertación

En las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales un cómico video que muestra a un estudiante haciendo una disertación con una compañera, pero al terminar el joven la acusó de no ayudar en la realización del trabajo.

“Pues en conclusión, mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada maestra”, señaló el estudiante de forma inesperada. En eso, su compañera sorprendida respondió: “Eso no es cierto, le estoy ayudando a presentar. Aparte estaba enferma”.

Sin embargo, el joven se lo replicó: “Tan enferma que se fue a la playa, a un concierto, a vacacionar…”, mientras exponía en las diapositivas fotos de la estudiante que ella misma compartió en redes sociales.

Esto ocurrió en una escuela de Ciudad de México, volviéndose viral rápidamente y generando miles de comentarios en apoyo al estudiante. Actualmente, cuenta con 58 millones de reproducciones en TikTok y 8 millones de me gusta.

Aclaración de los protagonistas

La joven acusada compartió su aclaración por TikTok, en donde relató lo que sucedió en un video: “No sabía que me estaban grabando y pues la verdad me confié en que Jonatan era mi amigo y que me iba a dar chance, aun sin haber hecho nada”.

“Me dejó pasar y leer mis partes de las diapositivas, se pasó y eso no se hace con los amigos. Pero la verdad, me lo pasé bien en la playa, lo bailado quién me lo quita“, concluyó.

Por otra parte, el estudiante también subió a TikTok un video para aclarar su comportamiento en la disertación: “Teníamos una exposición desde hace un mes programada, a lo que yo le decía a mi amiga ponte a hacer algo que no me gusta que nos coma el tiempo, y ella ‘no no, al rato’”

“Llega el último día y todo el tiempo se fue de vacaciones a la playa, a un concierto, se la pasaba con su novio (…) total llega el día de exponer y que la expongo, porque realmente no es justo el hecho de que yo haya hecho todo y ella no haya hecho nada”, finalizó.