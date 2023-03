“Los dulces son diabólicos en Chile”: Pedro Pascal come snacks chilenos en entrevista junto a Jon Favreau

En un nuevo capítulo de Snack Wars de LADBible, el favorito de todos, Pedro Pascal y Jon Favreau degustaron distintos manjares de nuestra gastronomía local y los compararon con snacks estadounidenses.

El video se divide en cinco rondas, donde primero probaron un Super 8 y un chocolate Reese´s, relleno de mantequilla de maní. Favreau comentó que el Super 8 era parecido al Kit Kat, pero ambos prefirieron el Reese´s.

Las cosas se puseron interesantes en la segunda ronda, donde se enfrentaron las empanadas de pino versus el Cuarto de libra del McDonald´s. Al primer mordisco fue evidente que Chile era el ganador. Incluso Pedrito pidió que se la llevaran a su camarín después de la entrevista.

Pedro is like these empanadas are mine now please and thank you 😂😂 pic.twitter.com/p2tOKCXQWs

— 💙🦂Scorpiogirl2🦂💙 (@NellyBelle3379) March 1, 2023