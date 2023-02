“Le gusta el agua fresquita”: Gato toma agua directamente del dispensador y se hace viral

Los gatos son conocidos por ser animales inteligentes, pero nunca nos deja de sorprender cuando una mascota aprende cómo usar ciertos aparatos que tenemos en el hogar.

Por esto es que un gatito se hizo viral en Tiktok, tras aprender a utilizar un dispensador de agua para tener una fuente ilimitada de agua fresca. El video fue subido por @thtbeluuparrado, donde vemos a su gato en dos patas y usando una de sus patas delanteras para subir la palanca que deja el líquido caer.

El felino da lengüetazos para poder beber, lo que inevitablemente hace que gran parte del agua caiga sobre él y directamente al piso.

Su dueña aclaró que su gato tiene su propio plato con agua, pero prefiere sacar el agua de la fuente.

El clip ya tiene más de 11 millones de reproducciones y 1,8 millones de likes, además de miles de comentarios que destacan la habilidad del felino.

“Siempre me sorprende la inteligencia de los gatos”, “Como etiqueto a mi gata” y “ese gatito no conquista el mundo porque no quiere” fueron algunos de los más destacados.