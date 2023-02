Modelo de “The Last of Us 2” sigue recibiendo amenazas de muerte por su personaje

La modelo que hizo de Abby Anderson en The Last of Us 2, Jocelyn Mettler, sigue recibiendo amenazas de muerte y mensajes de odio casi tres años después del lanzamiento del juego.

En Twitter, Mettler compartió una captura de pantalla de uno de esos correos, evidentemente irritada por el hecho de que los trolls no la dejen en paz.

Desde que se filtró un punto importante de la trama de The Last of Us 2, tanto Mettler como la actriz que hizo la voz de Abby, Laura Bailey, han sido acosadas en redes sociales por los hechos que hizo su personaje.

Mettler tuiteó que no ha trabajado con Naughty Dog desde 2017, por lo que la campaña de acoso de años se está volviendo bastante molesta.

Bro I have not been on Naughty Dog's payroll since 2017. I am not their complaint department. I think you forgot a cc on this one, champ. CW: Harassment, Threats, Stupidity pic.twitter.com/mwDXorDj5M — Jocelyn (@Jocelyn_Mettler) February 16, 2023

Teniendo en cuenta que HBO renovó la serie de televisión de The Last of Us para una segunda temporada, solo podemos esperar que la actriz que interprete a Abby en carne y hueso no reciba la misma respuesta de los fans.