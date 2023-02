Muere la actriz Raquel Welch a los 82 años de edad

Durante la tarde de este miércoles 15 de febrero se confirmó que la reconocida actriz Raquel Welch murió a los 82 años de edad.

La noticia fue confirmada por el agente de Welch y por su propia familia a través de un breve comunicado que fue recogido por medios especializados como TMZ.

A través de la comunicación informaron que la intérprete falleció después de que padeciera “una breve enfermedad“. También aseguraron que murió “tranquilamente esta mañana“, pero sin entregar más detalles.

Oriunda de Chicago, Illinois, Estados Unidos, Raquel se catapultó a la fama en 1966 gracias a su rol en Fantastic Voyage, mismo año que se estrenó One Million Years B.C., otro título destacado en su carrera.

Durante los años 60’s, con la industria de Hollywood en crecimiento y con todo tipo de proyectos y extravagancias, la artista fue considerada (y proyectada) como un ‘sex symbol‘.

En aquellas décadas, Raquel Welch era ampliamente popular entre el público y la actriz más codiciada entre los diferentes estudios cinematográficos.

Debido a su talento e importantes roles que desempeñó de diferentes películas, en el año 1974 fue premiada con un Globo de Oro a mejor actriz de un largometraje musical o comedia. Esto, gracias a su participación en Los Tres Mosqueteros.

Bajo la consideración de ‘sex symbol’, la revista Empire la incluyó entre las 100 estrellas más sexis en la historia del cine en una publicación de 1995.

Su último papel en una película fue en el año 2017, en How to be a Latin Lover. Por otra parte, su último trabajo en televisión fue para Date my Dad.