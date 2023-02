“Atenta contra su principios”: mamá vegana realiza potente descargo por tener que disfrazar a su hija de pescadora

Con más de 800 mil visualizaciones y más de 14 mil “me gusta”, el reclamo de la usuaria VeganayNormal en TikTok se ha convertido en un tema de debate en las redes sociales. La mamá, que vive junto a su hija en el veganismo, realizó un potente desahogo, luego de que obligaran a su retoña a disfrazarse de pescadora.

“No me gusta grabar videos así, pero es que estoy absolutamente devastada. O sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices que siempre se nos digan a las personas que criamos en el veganismo, que adoctrinamos“, dijo al comienzo.

“Y una mierda adoctrinamos nosotros“, añadió después.

Tras ello, esta mamá vegana pasó a detallar la situación. “La clase de Navia, con 8 años, han decidido que van a ir a los carnavales disfrazadas de pescadores. Le he dicho a la tutora que, evidentemente, Navia no va a ir de pescadora, porque atenta contra sus principios morales y éticos“, contó.

“‘Bueno, pues que no, que es que tiene que ir y tenemos un problema si no va porque claro, que todas tenemos principios morales y éticos, pero que hay una normativa en la clase’. Así que me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo”, complementó después.

“Estoy harta de que se nos ningunee”

Más adelante, explicó lo que hará ante los encargados de dirigir el establecimiento educacional de su hija. “No puede discriminar a nadie por, precisamente, por sus creencias religiosas, morales o éticas. Y otra vez a liarla del cole“, afirmó.

Finalmente, esta mujer, que presumiblemente es española, terminó su descargo con un fuerte llamado de atención a quienes no toman con seriedad el veganismo. “Y estoy harta. Estoy harta de que se nos ningunee. Y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca“, cerró.