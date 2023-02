Todo partió cuando Álex Gárgolas realizó un live, en el que atacó a los artistas del género urbano en Chile. Hasta ahí, era lo típico de él y de su enemistad con los cantantes nacionales. Sin embargo, este productor puertorriqueño fue más allá y se burló de las víctimas de los incendios en el sur del país.

“Chile se quedó en el patio ahí. Chile se queda y no suena, no salen de ahí y nosotros para el mundo, explícanos eso, no los hemos visto en ningunos premios po… Resentidos, como está la gente resentida y la gente sufriendo que se les está quemando el fuego”, dijo Álex Gárgolas en el live.

“Respeten para que yo los respete. Mientras los haters de Chile sigan jodiendo con nosotros de que Puerto Rico ya no existe y que son más que nosotros musicalmente y se enchuleteen, más duro los voy a mandar. Si no respetan, les voy a seguir mandando fuego ante el mundo“, añadió después, en una storie.

La respuesta de Pailita

Uno de los primeros en reaccionar ante los desafortunados dichos del producto musical puertorriqueño, fue Pailita.

“Vayan todos a bajarle la cuenta a ese sapo cul*** Gárgolas. ¿Cómo erí tan ahue**** de burlarte de la gente que ha perdido seres queridos, que ha perdido casas? ¿Qué hueá tení en la cabeza, tonto cul***? A nosotros nos da igual, nosotros te tenemos como una chala, como un personaje”, dijo Pailita al comienzo.

Luego, agregó: “Porque al fin y al cabo, aquí nadie te quiere, cul***. Y en otros países tampoco. No sé qué tanto decís que los artistas te respaldan. Hemos hablado con un montón de artistas de allá, que se llevan de pana con nosotros, y huéon, te miran como una chala igual. Te tratan como el pi** porque eso es lo que eres“.

Más adelante, Pailita le aclaró la situación a Gárgolas. “Esta hueá no es sobre la música. Es que te estay burlando de la gente que lo está pasando mal acá, tonto cu***. Ojalá nunca pises Chile, y si que nosotros llegamos a estar allá y nos topamos en algún lado, te vamos a sacarte la concha*******, bastardo cul***“, afirmó.

Y segundo después, hizo una petición a los puertorriqueños. “Ojalá que los artistas que son de allá, que se llevan bien con nosotros… Ya saben que nosotros no tenemos ningún tipo de diferencia con ellos. Nunca hemos dicho que somos más que nadie. Hemos trabajado solito acá, gracias a Dios. La industria chilena ha crecido caleta el género”, manifestó.

“Ojalá que no le sigan dando tribuna a ese hueón. Y que no anden caminando de la mano del Gárgolas. Porque es una chala cul***. Tiene puro odio en su corazón, ese viejo cul***. Se va a morir solo“, añadió después.

Lo que contestó Pablo Chill-E

Otro que salió a hacer frente a las declaraciones de Álex Gárgolas, fue Pablo Chill-E, quien al igual que Pailita, a través de varias stories criticó al productor puertorriqueño.

“Y quizás mencionándote, hablando de ti, alimento tu ego, basura cul***. Y eso es lo que te gusta, que alimenten tu ego. Te menciono porque lo que estay haciendo ya es maldad, basura cul***. ¿Cómo te vas a reír de la gente que está perdiendo sus casas, gente que ha muerto? Basura conche******. Ojalá Diosito te castigue pronto, basura cul***“, comentó Pablo Chill-E al comienzo.

Tras ello, prosiguió: “Aquí no tiene nada que ver la música. Nosotros estamos ni ahí. Más encima, nosotros nunca hemos dicho que somos mejores que los de Puerto Rico. Nosotros estamos agradecidos de Puerto Rico, de que hayan hecho género del que ahora nosotros podemos también lucrar”.

“Así que no sigas confundiendo la palabras de nosotros y diciendo lo que vos querí hacer pensar a la gente“, complementó enseguida.

Posteriormente, Pablo Chill-E le hizo una aclaración a Gárgolas. “Y por si no sabías, basura conche******, Un coco de Bad Bunny lo produjo el Magic, que es chileno y hace poco se ganaron un premio. No sé qué premio se ganaron, pero ayer se ganó un premio Bad Bunny y ese tema lo produjo un chileno, basura conche******”, aseguró.

“¿Y vos que has hecho? No has hecho ninguna hueá en todo este tiempo. Ojalá te mueras luego, longi cul***, y dejes de gastar oxígeno“, adicionó finalmente.