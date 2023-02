Alex Gárgolas se burló de los incendios en Chile: “Les voy a seguir mandando fuego”

Alex Gárgolas no para. Y ahora, no encontró nada mejor que atacar a la música urbana nacional con un cuestionado comentario sobre los incendios en Chile.

Es que el productor musical vive una guerra con los artistas de la escena de esta angosta faja de tierra. Y, en el pasado, lanzó duros dardos contra ellos.

Por eso, en un nuevo live que realizó a través de sus redes sociales, se mandó una declaración que lo dejó en el ojo del huracán.

“Chile se quedó en el patio ahí. Chile se queda y no suena, no salen de ahí y nosotros para el mundo, explícanos eso, no los hemos visto en ningunos premios po… Resentidos, como está la gente resentida y la gente sufriendo que se les está quemando el fuego po”, dijo.

QUE TREMENDO SACO DE WEAS ES ALEX GARGOLAS…. pic.twitter.com/K3Qpgw445U — SEÑORA PATY (@patyCAlvarez) February 6, 2023

Alex Gárgolas y su mala onda

Así, la respuesta inmediata de quienes lo veían desde este lado de la cordillera fue empezar a increparlo por lo que estaba diciendo.

Sin embargo, no paró. Y, en una nueva publicación, reafirmó sus palabras. “Respeten para que yo los respete. Mientras los haters de Chile sigan jodiendo con nosotros de que Puerto Rico ya no existe y que son más que nosotros musicalmente y se enchuleteen, más duro los voy a mandar. Si no respetan, les voy a seguir mandando fuego ante el mundo”, expresó.

Y agregó que “cada vez que hago un live entran a joder, por qué no dicen eso. Hermano, hay países que entran y que hay que respetar. Gente como Colombia, Venezuela, Perú, México, Ecuador y otros y en Puerto Rico están en buenas vibras y estos hijos de pu… siguen jodiendo, porque eso no lo dicen. Voy a subir las capturas para que quede su país mal parado por lo que hacen”.

Que wea se cree este Alex Gárgolas y la ctm! Hizo un live riéndose de los #IncendiosForestales en el sur de Chile y ahora publico esto! Hay que bajarle la cuenta !!!! pic.twitter.com/Y63CFmzZbB — Daniel Gómez 🏳️‍🌈 (@Dannnnigomez) February 6, 2023

De esta forma, Alex Gárgolas nuevamente está en la polémica. Esta vez, con desafortunados dichos sobre la tragedia en el sur de Chile.